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Polisin durdurduğu araçta 10 adet tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü N.D., tutuklandı.

Polisin durdurduğu araçta 10 adet tabanca ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü N.D., tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ- Diyarbakır karayolu uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 7.65 mm çapında 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü N.D., Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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