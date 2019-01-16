Polisin durdurduğu otomobilde, 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 3 tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda kontrol yaptı. Uygulama sırasında, Düzce'den Bolu'ya gelen otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, üzerinde 'Sig Sauer P226' yazılı 9 mm'lik 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 mm çapında 48 tabanca fişeği, 1 belgesi ibraz edilemeyen av tüfeği, 1 belgesi ibraz edilemeyen kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabancaya ait şarjör, 8 kurusıkı tabanca fişeği bulundu. Silah, memir ve şarjörlere el konulurken, araç sürücüsü A.E. gözaltına alındı.

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