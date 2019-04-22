Polisin durdurduğu otomobilde metamfetamin ele geçirildi

Konya?da ihbar üzerine polisin durdurduğu bir otomobilde, 297 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep?ten Konya?ya dün bir otomobille uyuşturucu getirileceğinin bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen otomobili Konya-Adana karayolu kent merkezi girişinde durdurdu. Polis ekipleri, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş paketler halinde 297 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.T., C.D. ve S.C.D gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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