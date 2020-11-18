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  4. Polisin durdurduğu otomobildeki şahısların üzerinden 12 gram eroin ele geçirildi

Polisin durdurduğu otomobildeki şahısların üzerinden 12 gram eroin ele geçirildi

18.11.2020 11:34 | Son Güncelleme:
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Polisin durdurduğu otomobildeki şahısların üzerinden 12 gram eroin ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramada 12 gram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında otomobil ile M.K.’nin (22) Antalya iline uyuşturucu madde almaya gittiğini tespit etmesi üzerine araç takibe alınarak Akşehir ilçe girişi yeni Antalya yolu üzerinde durduruldu.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde bulunan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramada 12 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında otomobil ile M.K.’nin (22) Antalya iline uyuşturucu madde almaya gittiğini tespit etmesi üzerine araç takibe alınarak Akşehir ilçe girişi yeni Antalya yolu üzerinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan sürücü M.K. ile arkadaşları O.P. (26) ile İ.O.’nun (22) üst araması yapıldı. Şahıslardan M.K.’nin üzerinden 8 gram, O.P.’nin üzerinden 2 gram, İ.O.’nun üzerinden de 2 gram olmak üzere toplam 12 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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