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Polisin durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

12.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili takibe aldıktan sonra önünü keserek durdurdu. Otomobilden ise 3'ü bağajda olmak üzere 16 kaçak göçmen çıktı. Polisleri bile şaşırtan o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Polisin durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu.

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BİR OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı.

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Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü.

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Otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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