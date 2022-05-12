Polisin durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu.

BİR OTOMOBİLDEN 16 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı.



Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü.

Otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)





