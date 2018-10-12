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Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 19:43 | Son Güncelleme

UŞAK'ta polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 32 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 15 şarjör, 7 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 32 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 15 şarjör, 7 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobilde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Afyonkarahisar'dan gelen otomobil, Uşak girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaja ve çeşitli yerlere yerleştirilmiş 32 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 15 şarjör ve 7 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.G. (27) ile M.U. (23) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktıPolisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

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