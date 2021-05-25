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  4. Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı

Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı

25.05.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da narkotik polisinin çalışmaları sırasında bir araçta iki adet ceylan yavrusu bulundu. Yavru ceylanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Polisin durdurduğu otomobilden ceylan yavruları çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen bir otomobil takibe alındı.

2 ADET YAVRU CEYLAN BULUNDU

Polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada koltukların arasında 2 adet yavru ceylan bulundu. Araç içerisindeki yavru ceylanları alan narkotik polisi durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ceylanlar yabani hayvan statüsünde olduğu için Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlilerince şahsa idari para cezası uygulanırken, görevlilere teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Konya
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