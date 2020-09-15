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Polisin ele geçirdiği uyuşturucu hapla ilgili bir kişi daha tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a getirilen 800 adet uyuşturucu hapla ilgili bir kişi daha tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren bir aracı takibe aldı.

İstanbul’dan Samsun’a getirilen 800 adet uyuşturucu hapla ilgili bir kişi daha tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getiren bir aracı takibe aldı. Araç kaçtı ve içinde bulunan 2 kişi aracı terk etti. Araçtan atıldığı ileri sürülen 800 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firarda olan E.Y. ise polise teslim oldu. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan E.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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