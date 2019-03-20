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Polisin 'Eşini ben arayacağım' sözü intihardan vazgeçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ei tarafından terk edildiği için inşaat halindeki bir binanın en üst katına çıkan Mustafa A., bir polis memurunun "Eşini ben arayacağım" sözü üzerine intihardan vazgeçti.

Polisin 'Eşini ben arayacağım' sözü intihardan vazgeçirdi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ei tarafından terk edildiği için inşaat halindeki bir binanın en üst katına çıkan Mustafa A., bir polis memurunun "Eşini ben arayacağım" sözü üzerine intihardan vazgeçti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi'nde bulunan Kırçiçeği Caddesi üzerindeki inşaat halindeki binada yaşandı. Aracıyla inşaat alanına gelen Mustafa A., 6 katlı binanın en üst katına çıktı. Burada bir süre alkol alan Mustafa A.'yı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava yastığı açarak önlem aldı. Mustafa A. eşinin çocuklarını alıp gittiğini, kendilerine ulaşamadığını söyledi. Polislerden Ertuğrul Doğan, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Mustafa A.'ya 'Eşini ben arayacağım' diyerek, söz verdi. Bunun üzerine Mustafa A. intihardan vazgeçti. Mustafa A., olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından hastaneye götürüldü. Çevredekiler ise polisleri alkışladı.

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Polisin 'Eşini ben arayacağım' sözü intihardan vazgeçirdiPolisin 'Eşini ben arayacağım' sözü intihardan vazgeçirdiPolisin 'Eşini ben arayacağım' sözü intihardan vazgeçirdi

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