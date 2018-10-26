Polisin, eski eşini öldürmekten müebbet hapsi istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 10 Nisan 2018 günü Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: İmren Kandemir, eski eşi olan polis memuru Burak T.'ye ait evde ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu hayatını kaybetti. İfadesine başvurulan Burak T. de "Maktule benim eski eşim olur. 3 gün kadar önce evime geldi ve barışmak istediğini söyledi. Ben de kabul etmedim. Sonra kalmasına izin verdim. Akşam üst kattan su sızıntısı gelince, komşuyu uyarmak için üst kata çıktım. Bu arada beylik tabancamı da dolap üzerindeki havluların arasına gizledim. Üst katta tadilat işi yapan kişiyle görüşüp tekrar aşağı indim, kapıyı çaldım. Kapı açılmadı. Bunun üzerine tadilat yapan kişiden yardım istedim. Çilingir çağırdım. Çilingir kapıyı açıp içeri girdiğinde İmren Kandemir'i sırtüstü yatar vaziyette gördüm. 112 ve 155'i arayarak bilgi verdim" dedi. Bu ifadenin ardından Burak T. serbest bırakıldı.

RAPOR ÜZERİNE TUTUKLANDI

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda Burak T.'nin sol el iç, sol el dış, sağ el iç ve sağ el dış svab numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlandığı, İmren Kandemir'in el svab numunelerinde atış artıklarına rastlanmadığı tespit edildi. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Burak T. tutuklandı.

İDDİANAMEDE SANIĞIN ÜST KATTAN AKAN SUYU BAHANE EDEREK YUKARI ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

Savcı hazırladığı iddianamede, İmren Kandemir ve Burak T.'nin 2017 yılında 5-6 ay süren bir evlilik yaşadıklarını, 2017 Ağustos ayında da boşandıklarını, ancak son günlerde ikilinin tekrar yakınlaştığını belirtti. 8 Nisan günü ikilinin aralarındaki anlaşmazlık konusu olan meseleleri son kez konuşup bir daha açmamak üzere kapatmak istedikleri kaydedilen iddianamede, İmren Kandemir'in Burak T.'yi aldatıp aldatmadığı meselesini konuşurken ikilinin tartışmaya başladıkları ifade edildi. Bu sırada telefonla görüştükleri tanık G.S.'nin "İmren sen Burak'ı aldattın mı?' diye sorduğu kaydedilen iddianamede, İmren Kandemir'in de "Aldatmadım" diye cevap verdiği, üçüncü seferde ise "Aldattım" diye cevap verdiği öne sürüldü. Burak T. de eşyalarını evden toplayarak İmren'in gitmesini istediği, ancak İmren Kandemir gitmediği anlatılan iddianamede, bunun üzerine Burak T., İmren Kandemir'e ertesi gün evden gitmesini istediği ifade edildi. Akşam eve gelen Burak T., İmren Kandemir'i evde gördüğü, annesinin geleceğini bu nedenle derhal gitmesi gerektiğini söylediği anlatılan iddianamede, İmren'in evi terk etmemesi nedeniyle Burak T.'nin büyük ihtimalle silahını çektiği ve yakın mesafeden ateş ederek İmren Kandemir'in ölümüne sebebiyet verdiği iddia edildi. İddianamede, Burak T.'nin kendisini suçtan kurtarmak amacıyla üst kattan akan suyu bahane ederek yukarı çıktığı ve 18.39'da çilingiri aradığı ve buna göre olayın 17.36 ile 18.39 saatleri arasında olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. Burak T.'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Burak T. önümüzdeki günler de Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

