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  4. Polisin, eylem yapan kamyoncuya yardım ettiği görüntüleri ’darp’ diye yayınlayan şahıs adliyeye sevk edildi

Polisin, eylem yapan kamyoncuya yardım ettiği görüntüleri ’darp’ diye yayınlayan şahıs adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kayseri’de kamyoncuların takograf eyleminde kendini yola atan şahsı ikna etmek ve yardım etmek isteyen polis ekiplerini çekerek sosyal medyada polisin darp uyguladığı yönünde paylaşım yapan M.A., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Kayseri’de 6 Ocak tarihinde kamyoncuların takograf eyleminde protestoya katılan bir kamyon sürücüsü, aracını park ettikten sonra yola yatarak trafiği kapatmak istemiş ve polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışmıştı.

Polisin, eylem yapan kamyoncuya yardım ettiği görüntüleri ’darp’ diye yayınlayan şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri’de kamyoncuların takograf eyleminde kendini yola atan şahsı ikna etmek ve yardım etmek isteyen polis ekiplerini çekerek sosyal medyada polisin darp uyguladığı yönünde paylaşım yapan M.A., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri’de 6 Ocak tarihinde kamyoncuların takograf eyleminde protestoya katılan bir kamyon sürücüsü, aracını park ettikten sonra yola yatarak trafiği kapatmak istemiş ve polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışmıştı. Polis ekiplerinin yardım etmeye çalıştığı anları M.A., kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis arkadaşlar şoförü dövüyorlar" iddiasında bulunmuştu.
Olayın sosyal medya hesaplarında ve bazı basın yayın organlarında yayınlanması sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin ’analog ve elektronik takograf cihazının kullanımı başlıklı’ geçici 3.maddesi ile ilgili olarak, 06.01.2020 tarihinde Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında kamyon ve tır sürücüleri tarafından uygulamaya karşı yapılan protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür.
Kamuoyunda görevini usulüne uygun olarak yerine getiren polislerimizin darp uyguladığı yönünde algı oluşturmaya çalışanlar hakkında Kayseri Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır" açıklaması yaptı.
Yapılan açıklamanın ardından sosyal medyada olayı paylaşan Mustafa A., gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı. Mustafa A., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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