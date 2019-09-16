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Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucuna gelen alkollü genç kadın, polise zor anlar yaşattı.

Antalya’da 30 metrelik falezlerin ucuna gelen alkollü genç kadın, polise zor anlar yaşattı. Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini söyleyen kadına ekipler müsaade etmedi. Bir gazetecinin, ‘Polisler senin için endişeleniyor’ sözüne de genç kadın, ‘Ne kadar karizmatikler’ şeklinde cevap verdi.
Konyaaltı Caddesi’ndeki 30 metrelik falezlerde saat 11.00 sıralarında bir kadının uçurumun kenarına gelerek ağladığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, isminin Arzu A. (36) olduğu öğrenilen kadını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Alkollü olduğu belirtilen genç kadın, polislere güçlük çıkarttı. Falezlerin ucuna yönelmek isteyen Arzu A.’ya ekipler müsaade etmeyip bölgeden uzaklaşması için uzun süre dil döktü.

“Ne kadar karizmatikler”
Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini belirten Arzu A., daha sonra bir kayalığın üzerine uzanarak bir müddet dinlendi. Arzu A., bir gazetecinin, ‘Polisler senin için endişeleniyor’ sözüne de, ‘Ne kadar karizmatikler. Onlara selam söyle’ karşılığını verdi.
Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Arzu A., ardından kadın polis memurunun iknasıyla falezlerden uzaklaştı. Arzu A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı

Polisin falezlerde alkollü kadınla imtihanı
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