Polisin Floyd'un Haykırışını Duymazdan Geldiği Ortaya Çıktı

Siyah Amerikalı George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken boynuna bastırıldığı sırada “nefes alamıyorum” ifadesini birçok kez tekrarladığını açığa çıkaran video kaydındaki seslerin metni yayınlandı.

Polis memurlarının üzerlerinde taşıdıkları kameralara yansıyan görüntülerdeki ses kayıtlarında polisin, yere yatırarak boynuna diziyle bastırdığı Floyd’un “Çocuklarıma, onları sevdiğimi söyleyin. Ben ölüyorum” dediği anlar da yer alıyor.

Konuşmaların yer aldığı metin, Floyd cinayetinde yargılanan ve olayın ardından görevden alınan dört polis memurundan biri olan Thomas Lane’in avukatının Minneapolis’teki mahkemeye sunduğu, Lane’e yönelik suçlamaların düşürülmesinin talep edildiği belgeler arasında bulunuyor.

Metinde, Floyd’un yerdeyken neredeyse 30 kez “Nefes alamıyorum” dediği, ayrıca “Ben bittim, bittim! Benim klostrofobim var. Midem ağrıyor, boynum ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Su ya da onun gibi bir şeye ihtiyacım var, lütfen! Lütfen! Nefes alamıyorum memur bey” şeklinde yardım istediği de görülüyor.