HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polisin Floyd'un Haykırışını Duymazdan Geldiği Ortaya Çıktı

Polisin Floyd'un Haykırışını Duymazdan Geldiği Ortaya Çıktı

09.07.2020 18:13 | Son Güncelleme

Siyah Amerikalı George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken boynuna bastırıldığı sırada “nefes alamıyorum” ifadesini birçok kez tekrarladığını açığa çıkaran video kaydındaki seslerin metni yayınlandı

Polisin Floyd'un Haykırışını Duymazdan Geldiği Ortaya Çıktı

Siyah Amerikalı George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken boynuna bastırıldığı sırada “nefes alamıyorum” ifadesini birçok kez tekrarladığını açığa çıkaran video kaydındaki seslerin metni yayınlandı.

Polis memurlarının üzerlerinde taşıdıkları kameralara yansıyan görüntülerdeki ses kayıtlarında polisin, yere yatırarak boynuna diziyle bastırdığı Floyd’un “Çocuklarıma, onları sevdiğimi söyleyin. Ben ölüyorum” dediği anlar da yer alıyor.

Konuşmaların yer aldığı metin, Floyd cinayetinde yargılanan ve olayın ardından görevden alınan dört polis memurundan biri olan Thomas Lane’in avukatının Minneapolis’teki mahkemeye sunduğu, Lane’e yönelik suçlamaların düşürülmesinin talep edildiği belgeler arasında bulunuyor.

Metinde, Floyd’un yerdeyken neredeyse 30 kez “Nefes alamıyorum” dediği, ayrıca “Ben bittim, bittim! Benim klostrofobim var. Midem ağrıyor, boynum ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Su ya da onun gibi bir şeye ihtiyacım var, lütfen! Lütfen! Nefes alamıyorum memur bey” şeklinde yardım istediği de görülüyor.

Nefessiz bir şekilde, Chauvin’e “Beni öldüreceksin!” diyen Floyd’a polis memuru Chauvin’in verdiği karşılıksa, “O zaman konuşmayı bırak, bağırmayı kes! Konuşmak epey oksijen gerektirir” oluyor.

Deşifre metninin başlarında, Floyd’un nefessiz kalmadan önce “Ne gerekirse yaparım! Ne yapmamı istiyorsanız yaparım, karşı çıkmıyorum!” ifadelerini de kullandığı görülüyor.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’da polis nezaretinde hayatını kaybeden George Floyd’un davasında, Floyd’un boynuna diziyle bastıran ve ölüme sebebiyet vermekle suçlanan Derek Chauvin’in yanı sıra, diğer polis memurları Thomas Lane, J Alexander Kueng, Thomas Lane veTou Thao da yardım ve yataklık suçlarından yargılanıyor.

Lane’e karşı suçlamaların düşürülmesi talebinde bulunan avukatın mahkemeye sunduğu belgede, Lane’in Chauvin’e, Floyd’u yan yatırmasını söylediği ancak Chauvin’in bunu reddettiği bilgisi de yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Koronayı hafif atlatanlar dikkat!Koronayı hafif atlatanlar dikkat!
Levent Özeren kimdir? Levent Özeren kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya kapatılacak mı? Kalın'dan açıklama

Sosyal medya kapatılacak mı? Kalın'dan açıklama

Yürekleri dağlayan feryat: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryat: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!

9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Diğer Haberler
Koronayı hafif atlatanlar dikkat!

Koronayı hafif atlatanlar dikkat!

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 906 kişi öldü

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 906 kişi öldü

Bir ilk yaşandı: HIV'den tamamen kurtuldu iddiası

Bir ilk yaşandı: HIV'den tamamen kurtuldu iddiası

İtalya'da yoğun bakımda hasta kalmadı

İtalya'da yoğun bakımda hasta kalmadı

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon kayıp

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon kayıp

13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen öğretmen öldü

13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen öğretmen öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.