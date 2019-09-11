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Polisin FSM Köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin yaptıkları hırsızlık kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:47 | Son Güncelleme

  FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde polisin operasyonuyla yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin FSM Köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin yaptıkları hırsızlık kamerada

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde polisin operasyonuyla yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suç dosyaları kabarık şüphelilerin lüks otomobilerden yaptıkları hırsızlıkların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'da bir gecede 10'a yakın lüks otomobilden led ekran, kontrol paneli parçaları çalan 3 hırsız cumartesi günü polis ekiplerinin Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yaptığı operasyonla yakalanmıştı. Polisten kaçarken köprüde kaza yapan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

30 SANİYEDE HIRSIZLIK
İstanbul'da 6 ay içinde gece saatlerinde, 63 lüks otomobilin camlarını kırarak araç içine giren şüphelilerin led ekran, kontrol paneli, parçaları çalarak hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık olayını 30 saniyede gerçekleştirdikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye göre şüpheliler bir gecede en az 6 lüks otomobil, en fazla 10 lüks otomobilin parçalarını çaldı. Piyasa değeri 10 bin lira olan otomobil parçalarını 4 bin liraya sattıkları tespit edildi.

FSM KÖPRÜSÜNDE OPERASYONLA YAKALANDILAR
Polis, ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kullandığı çalıntı plakalı aracı ve eşkallerini tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı takip sonucu 7 Eylül Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet köprüsünü trafiğe kapatarak şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin vatandaşların araçlarına çarparak kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin FSM köprüsünde yaptığı operasyonla Hünkar K.(27), Onur E.(26) isimli şüpheliler köprüde araçlarıyla beraber ele geçirildi. Ardından ekipler olaya karıştığını tespit ettiği Fatih R.(25) isimli diğer bir şüpheliyi yakaladı. Poliste çok sayıda dosyası bulunduğu ortaya çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KABARIK SUÇ DOSYALARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları öğrenildi. Hünkar K.'nın 64 suç kaydı, Onur E.'nin 76, Fatih R'nin ise 48 suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin suç kayıtlarının hırsızlık suçundan olduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Şüphelilerin çalıntı plakalı araçlarıyla olay yerine geldiği araçtan inen bir şüphelinin tespit ettiği aracın camını saniyeler içinde patlattığı görüldü. Diğer bir şüphelinin de araçtan inerek arkadaşının söktüğü otomobil parçalarını kendi araçlarına taşıdığı görüldü.

CAMDAN CAMA HIRSIZLIK
Diğer bir görüntüde ise şüphelilerden birinin sıfır olarak yanaştırdıkları araçlarının yanındaki aracın camını kırarak içeri girdiği söktüğü parçaları camdan cama geçerek çaldığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

Polisin FSM Köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin yaptıkları hırsızlık kameradaPolisin FSM Köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin yaptıkları hırsızlık kameradaPolisin FSM Köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin yaptıkları hırsızlık kameradaPolisin FSM Köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin yaptıkları hırsızlık kamerada

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