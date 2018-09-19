Polisin fuhuş şebekesini kağıt toplayıcısı kılığında takibi kamerada

Adana'da 14 kişinin gözaltına alındığı fuhuş operasyonu öncesi polisin belediye temizlik görevlisi ve atık kağıt toplayıcısı gibi davranarak bölgede şüphelileri takip ettiği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince dün merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde fuhuş yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyon öncesi ekiplerin, belediye temizlik görevlisi ve atık kağıt toplayıcısı gibi davrandığı ortaya çıktı. Polisin günlerce şüphelilere yönelik "drone" ve gizli kamerayla yaptığı çalışmanın görüntüleri basınla paylaşıldı.
"Drone" ile çekilen görüntülere, bir sivil polisin, elektrikli sepetli bisikletle şüphelilerin bulunduğu bölgede atık kağıt toplayıcısı gibi gezmesi yansıdı.
Başka bir görüntüde de belediye temizlik görevlisi gibi davranan polisin bölgede keşif yaptığı görüldü.
Gizli kamera kayıtlarında ise kadınların bölgede fuhuş amacıyla beklemesi, bir şebeke üyesinin kadınlardan aldığı parayı sayması ve şebeke üyelerinin bir araya gelmesi yer aldı.
Bölgede yaşayan ailelerin zaman zaman fuhuş pazarlığına şahit olduğu ve bundan dolayı büyük rahatsızlık duyduğu, polisin gerçekleştirdiği operasyonla bölgedeki olumsuz görüntünün önüne geçildiği belirtildi.
- Operasyon
Ekipler, iki aylık takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, fuhuş şebekesinin elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Y. ile ağabeyi Burhan Y. ve Merve D. isimli kadının da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Mehmet Y'nin, Beyazevler Mahallesi'ndeki boş arazide fuhuş yaptırdığı, kendisine bağlı çalışan kadınların dışında bölgede fuhuş yapmak isteyenlerden de komisyon aldığı ileri sürülmüştü.
Zanlıların, aralarındaki telefon görüşmelerinde polis için "emmi", müşteriler için "ekmek" parolasını kullandıkları tespit edilmişti.
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