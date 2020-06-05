Polisin Gazetecilere Saldırdığı İddiası ile İlgili Soruşturma Açıldı

Siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltına alınırken polis nezaretinde ölmesinin ardından, ABD’nin dört bir yanında düzenlenen ırkçılık karşıtı protestoları izleyen gazetecilerin uğradığı polis taciziyle ilgili benzer bir adım da Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden (ACLU) geldi. ACLU, Minneapolis’teki basın mensuplarının maruz kaldığı polis muamelesi nedeniyle Minneapolis kenti ve Minnesota eyaleti emniyet teşkilatlarına karşı toplu dava açtığını açıkladı.

ABD’nin Avustralya Büyükelçisi Arthur Culvahouse, “Gazetecilere kötü muamele edilmesini, demokrasiyi ciddiye alan herkes gibi ciddiye alıyoruz. Gazetecileri koruma konusundaki kararlığımız ve yasalar karşısında herkesin eşit muamele görmesine bağlılığımız sürüyor” dedi.

1 Haziran’da Washington’da meydana gelen olayda, Başkan Donald Trump’ın protestolardan zarar gören St. Johns kilisesine giderken yolunu açmak için Lafayette Parkı’ndaki barışçı göstericilere müdahale edilmiş ve olay sırasında Avusturalyalı gazetecilerin polis saldırısına uğradığı öne sürülen anlar kameralara yansımıştı.

ABD Park Polisi, George Floyd’un ölümü sonrası başkentte düzenlenen protestolarda Avustralyalı gazetecilerin saldırıya uğramasıyla ilgili iki polis memurunun açığa alınacağını ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Minneapolis’te polisin plastik mermisiyle yüzünden vurulduğunu söyleyen gazeteci Jared Goyette, yazdığı dava dilekçesinde “Kentimizde basın saldırı altında. Emniyet güçlerinin bu tavrı anayasayı ayaklar altına alıyor. Özgür bir toplumun temel taşı olan ifade ve basın özgürlüklerinin dokunulmazlığını ihlal ediyor” dedi.

İnsan hakları örgütleri, gazetecilerin maruz kaldığı taciz ve saldırılara, Haisten Willlis ve Alyssa Pointer adlı iki serbest gazetecinin kısa süreliğine gözaltına alındığı Atlanta dahil başka kentlerde de tepki gösterdi.

Associated Press haber ajansına göre, Haisten ve Willis, kendilerini basın mensubu olarak tanıtmalarına rağmen kelepçe takılarak gözaltına alındı. Washington Post’a çalışan serbest gazeteci Willis, Georgia Profesyonel Gazeteci Toplumu ile birlikte yaptığı açıklamada “Kelepçeye veya eşyalara el konulmasına gerek yoktu” dedi.

İngiltere protestolar ve gazetecilere muamele konusunda kaygılı

Amerika’yı saran protestolar ve gazetecilerin maruz kaldığı polis muamelesi İngiltere’yi de kaygılandırıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson adına basın açıklaması yapan bir sözcü, İngiltere’nin ABD büyükelçiliğinin protestoları ve İngiliz bir gazetecinin maruz kaldığı polis tacizini ABD yönetimiyle görüştüklerini bildirdi.

