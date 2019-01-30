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Polisin gelişini kameradan takip etmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Konya’da sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tombala düzeneği bulunurken, 24 kişiye idari işlem yapıldı ve 1 kişi ise gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Horozluhan Mahallesi Güney Kışla Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri iş yerini bir süre takibe aldı.

Konya’da sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tombala düzeneği bulunurken, 24 kişiye idari işlem yapıldı ve 1 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Horozluhan Mahallesi Güney Kışla Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri iş yerini bir süre takibe aldı. Akşam saatlerinde iş yerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tombala makinesi ile çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi. İş yeri çevresinde bulanan güvenlik kameralarının ise polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi. Polis, içeride bulunan ve tombala oynayan 24 kişiye idari işlem yaparken, kumar oynatılmasına yer temin eden işletmeci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin gelişini kameradan takip etmişler

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