Polisin görüntü ve ses kaydının alınmasını yasaklayan genelge

Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eylemler sırasında polislerin görüntülerinin veya seslerinin kaydedilmesinin engellenmesi talimatı veren bir genelge ortaya çıktı.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) paylaştığı genelgede, "İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının en temel kişilik haklarından olan özel hayatın gizliliğinin ihlali" olduğu belirtilerek, kolluk kuvvetlerinin de bu durumla "sıklıkla" karşılaştığı ifade edildi. Genelgede, "Bazen görevin yapılmasını engelleyecek boyuta ulaşan bu ihlaller, zaman zaman personelimizin veya vatandaşlarımızın kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verir şekilde çeşitli dijital platformlarda yayımlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Yayınlanan bu tür görüntüler olayı her zaman tüm yönleriyle yansıtmayabilmektedir" denilen genelgede, bu durumun "kamuoyunda yanlış değerlendirmelere sebebiyet" verdiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı genelgede, "Bu nedenle; personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartları oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü genelge konusunda resmi bir açıklama yapmadı.