HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar

Polisin gözü önünde hava ateş açıp kaçmak istediler, kıskıvrak yakalandılar

11.01.2021 00:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da devriye gezen polis ekiplerinin gözü önünde seyir halindeki otomobilin içinden havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler 2 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.Alınan bilgiye göre, 01 AAJ 259 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişi seyir halindeyken devriye gezen polislerin gözü önünde tabanca ile havaya defalarca ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı.

Adana’da devriye gezen polis ekiplerinin gözü önünde seyir halindeki otomobilin içinden havaya tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler 2 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 01 AAJ 259 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kişi seyir halindeyken devriye gezen polislerin gözü önünde tabanca ile havaya defalarca ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine Seyhan Devriye ekiplerine bağlı polisler şüpheli aracın peşine düştü. Şüpheliler sadece 2 kilometre kaçabildikten sonra Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi ara sokaklarında otomobili terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti.

“Farklı sitelerin otoparkına saklanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı”
Polis yaya olarak kaçan 3 şüphelinin peşini bırakmayarak sokak sokak aramaya devam etti. Şüphelilerin fazla uzaklaşamayacağını ön gören polisler, çevredeki sitelerin otoparklarını kontrol etti. İsmi öğrenilemeyen 3 şüpheli farklı sitelerin otoparklarında saklandıkları sırada polise yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde depremSon dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler
1/

En Çok Okunan Haberler

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Aydın'da ilginç olay! Toprağı kazdı patlamamış havan mermisi buldu

Toprağı kazdı patlamamış havan mermisi buldu

Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adana'da sokak ortasında dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Adana'da sokak ortasında dehşet

Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi

Taşkınlık çıkaran yolculara tehdit: Uçağı ıssız bir yerde indiririm

Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

6 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.