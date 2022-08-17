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  4. Polisin hareketi büyük takdir topladı! Selde mahsur kalan taksiciyi böyle kurtardı

Polisin hareketi büyük takdir topladı! Selde mahsur kalan taksiciyi böyle kurtardı

17.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da önceki gün aniden bastıran sağanak yağış sonrasında oluşan sel sonrası Baltalimanı’nda bir taksici mahsur kaldı. Yardım isteyen vatandaşın yardımına Türk polisi yetişti. Beline kadar suya giren trafik polisi taksiyi ittikten sonra taksiciyi araçtan kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından geçtiğimiz Pazartesi günü aniden bastıran yağış sonrasında Sarıyer Baltalimanı’nda caddeyi sel basmıştı. Yaşanan o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cadde üzerinde mahsur kalan taksici ve bir kadın yardım istedi.

BELİNE KADAR SUYA GİRİP KURTARDI

Yardım çığlıklarını duyan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Y.A., beline kadar suya girerek taksiye ulaştı. Bir vatandaşın da yardımıyla taksiyi iten polis memuru ardından taksiciyi araçtan kurtardı. Polis memuru bir kadını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir diğer araçtan kurtardı. Sedyeye alınan kadın ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Türk polisinin selde gösterdiği bu gayreti büyük takdir topladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel polis İstanbul
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