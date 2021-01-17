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Polisin hassasiyeti tır şoförünü ölümden kurtardı

17.01.2021 20:33 | Son Güncelleme:
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Polisin hassasiyeti tır şoförünü ölümden kurtardı

Çorum’da kendisinden haber alınamayan tır sürücüsü, aracında zehirlenmiş ve bilinci kapalı olarak bulundu.

Çorum’da kendisinden haber alınamayan tır sürücüsü, aracında zehirlenmiş ve bilinci kapalı olarak bulundu. Polisin hassasiyeti sürücüyü ölümden kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan ailesinin uzun süre haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği nakliyeci Osman Salim K.(63), kayıp ihbarını değerlendirerek arama başlatan Çorum polisinin hassas çalışması neticesi Sanayi Sitesi’nde araç içerisinde baygın olarak bulundu. Talihsiz sürücünün herhangi bir tepki vermemesi üzerine polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. 112 ekibinin ilk müdahalesinde bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Osman Salim K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracının ısıtıcısından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen ve hayati tehlikesi devam eden Osman Salim K., ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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