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Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle girdikleri duruşma sonrası adliyeden çıkan iki aile arasında kavga yaşandı.

Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle girdikleri duruşma sonrası adliyeden çıkan iki aile arasında kavga yaşandı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için polis silahla havaya ateş açtı.
Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin duruşmasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme sonrası adliyeden çıkan taraflar kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya müdahale eden polisler, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açtı. Kavganın ortasında kalan bazı kadınlar çığlık attı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Toplam 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada

Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada

Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada

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