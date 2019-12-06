HABER

Polisin hırsızı yakaladığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Güngören’de gece saatlerinde bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs, polisleri görmesinin ardından kaçmaya başladı.

Güngören’de gece saatlerinde bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli şahıs, polisleri görmesinin ardından kaçmaya başladı. Hırsız, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hırsızın yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Güngören’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs hırsızlık için bir iş yerine girdi. İhbar alan polis ekipleri şahsı yakalamak için olay yerine geldi. Polislerin geldiğini fark eden şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süren kovalamacada şahıs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Dur ihtarına uymayan şahsı polis ekipleri ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Ayağından yaralanan şahıs yere yığıldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs tedavisi için önce hastaneye daha sonrada ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kovalama sonucu ayağından yaralanan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
Bozüyük’te 2 mahallede elektrik kesintisi yaşanacakBozüyük’te 2 mahallede elektrik kesintisi yaşanacak
Semt pazarında hazır mezarı görenler araca akın ettiSemt pazarında hazır mezarı görenler araca akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

Milli kick boksçuya istenen ceza belli oldu

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Ahmet Hakan'a saldırı davasında karar

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'dan korkunç olay! Evinin bodrumunda kendini astı

Doğa Koleji'ndeki maaş krizinde son durum! Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Ceren’in annesi Güfer Özdemir’in yürekleri dağlayan feryadı!

Feryadı yürekleri dağladı: Benim yavrumu nasıl aldılar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.