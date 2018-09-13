Polisin internetten bağlantı kurarak yakaladığı 4 dolandırıcı tutuklandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, internetteki bazı sohbet programları aracılığıyla ilişki kurdukları kişileri kredi kurumlarının adını kullanarak dolandıran 4 şüpheli, onlarla internet üzerinden bağlantı kuran polisler tarafından yakalandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerine dolandırıldıkları yönünde gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Polis, sanal ortamda kendi aralarında kod isimler kullanarak irtibat sağladıkları belirlenen isimleri takibe aldı. Yapılan incelemelerde söz konusu şüpheliler, sanal ortamda ikili ilişki kurdukları kişilere, 'phishing', 'ship geçmek', 'mail order', 'fake post' gibi yöntemlerle, kredi kurumlarının adını kullanmak sureti ile dolandırdıklarını tespit etti. Polis, irtibat kurdukları kişileri 'size kredi çekeceğiz' diyerek dolandırdığı belirlediği şüphelilerle sahte hesap ve rumuz kullanarak temasa geçti. İnternet üzerinden kurulan irtibatın ardından polis, şüpheliler E.K., K.S., D.B. ve A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

