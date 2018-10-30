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Polisin itfaiye merdiveniyle camdan girdiği ev boş çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

SİVAS’ta, üniversite öğrencisi Selma G.'den dünden beri haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Polisin itfaiye merdiveniyle camdan girdiği ev boş çıktı

İrfan ÖZŞEKER (Sivas), (DHA)- SİVAS’ta, üniversite öğrencisi Selma G.'den dünden beri haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. İtfaiye merdiveni ile 5'inci katın camını kırarak içeri giren ekipler, evde kimseyi bulamadı. Selma G.'yi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, akşam 19.00 sıralarında Kepenek Caddesi üzerindeki Özcan Apartmanı'nda meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 1'nci sınıfta okuyan Selma G.'den dünden beri haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri genç kızın evine giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Olay yerine çağrılan itfaiye aracının merdiveni ile apartmanın 5'inci katına çıkan polisler, camı kırarak içeriye girdi. Ancak Selma G.'nin içeride olmadığını tespit eden ekipler olay yerinden ayrıldı. Tedirgin olan arkadaşları ise Selma G.'nin ailesine ulaşmaya çalıştı. Arama çalışması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Polisin itfaiye merdiveniyle camdan girdiği ev boş çıktıPolisin itfaiye merdiveniyle camdan girdiği ev boş çıktıPolisin itfaiye merdiveniyle camdan girdiği ev boş çıktıPolisin itfaiye merdiveniyle camdan girdiği ev boş çıktı

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