Polisin kahramanlığı zanlıları yakalattı

AYKUT KARADAĞ - Sincan'da iki grup arasındaki silahlı kavgaya müdahale eden polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Aniden hareket eden araca açık olan kapıdan son anda giren polisle zanlılar arasında boğuşma yaşandı. Hareket halindeki otomobilden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün gece aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, polis, ihbar üzerine 06 BCD 853 ve 06 EH 971 plakalı otomobillerle Pınarbaşı Mahallesi'ne gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale etti.

Polis ekiplerini gören şüpheliler, araçlarına binerek kaçmaya başladı.

Ekipler, ilk olarak 06 EH 971 plakalı otomobili durdurarak içinde bulunan biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelileri karakola götürmek için yola çıkan ekipler, kavgaya karışanların bulunduğu diğer otomobilin, Pınarbaşı Mahallesi 93. Cadde üzerinde seyir halinde olduğunu belirledi.