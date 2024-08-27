Polisin kimlik kontrolünden kaçtı, sebebi ise sonradan belli oldu

Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Y.O. isimli şahıs, caddedeki vatandaşları rahatsız etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timlerine önce küfür edip hakaret etti, ardından da yumruklar savurdu.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

GBT kontrolüne direnen şahıs, kaçmaya çalışırken kendisini yakalamaya gelen polise yumruk attı. İki polis memuru olayda yaraladı. Polis, şahsa biber gazıyla müdahale ettikten sonra gözaltına alarak ekip aracıyla emniyete götürdü. Yapılan incelemede, şahsın 4 ayrı suçtan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

POLİSLER HASTANELİK OLDU

Hükümlü şahsın saldırısına maruz kalan K.B. isimli polisin parmağı kırılırken, R.U. isimli polis ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki polis memuru da darp raporu alarak hükümlü şahıs hakkında şikayetçi oldu.