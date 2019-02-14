Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Salihe Aydeniz ve Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istemiş, çevrede güvenlik önlemi alan emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 metre yürüyen milletvekillerini durdurarak yürüyüşe izin vermemişti.
Kaldırımda oturmak isteyen milletvekilleri, Leyla Güven'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaya çalınca ortalık karışmış, HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz, bir kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı.
Hastaneye götürülen polis memuru, 10 gün iş göremezlik raporu aldı.