"Polisin kötü muamelesi de FETÖ’nün algı oyunuymuş"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan H.E. ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin "Bir yıl neden kaçtın?" sorusuna sanık H.E, "Ben esnafım. Hakkımda dava açıldığını öğrenince korktum. Bu yüzden de saklandım." dedi.

H.E, kendisini ifade edebilen bir insan olmadığını ileri sürerek, "Polisler geldiğinde evde yoktum. Sonradan öğrendim. Gelen kişiler Konya’dan arandığımı söylemiş. Benim Konya ile bir bağlantım yok. Bu yüzden biraz bekledim. Teslim olduğumda yapılacak kötü muameleden korktum. Bu da FETÖ’nün bir algı oyunuymuş. Polislerin işkence ettiğinden bahsediliyordu. Yakalandıktan sonra kötü bir muamele ile karşılaşmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

