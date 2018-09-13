"Polisin kötü muamelesi de FETÖ’nün algı oyunuymuş"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan H.E. ile avukatı hazır bulundu.
Mahkeme heyetinin "Bir yıl neden kaçtın?" sorusuna sanık H.E, "Ben esnafım. Hakkımda dava açıldığını öğrenince korktum. Bu yüzden de saklandım." dedi.
H.E, kendisini ifade edebilen bir insan olmadığını ileri sürerek, "Polisler geldiğinde evde yoktum. Sonradan öğrendim. Gelen kişiler Konya’dan arandığımı söylemiş. Benim Konya ile bir bağlantım yok. Bu yüzden biraz bekledim. Teslim olduğumda yapılacak kötü muameleden korktum. Bu da FETÖ’nün bir algı oyunuymuş. Polislerin işkence ettiğinden bahsediliyordu. Yakalandıktan sonra kötü bir muamele ile karşılaşmadım." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum