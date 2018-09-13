HABER

"Polisin kötü muamelesi de FETÖ’nün algı oyunuymuş"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:29 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Eskişehir mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık H.E: - "Teslim olduğumda, yapılacak kötü muameleden korktum. Bu da FETÖ’nün bir algı oyunuymuş. Polislerin işkence ettiğinden bahsediliyordu. Yakalandıktan sonra kötü bir muamele ile karşılaşmadım"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ'nün mahrem imamlarından olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan H.E. ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin "Bir yıl neden kaçtın?" sorusuna sanık H.E, "Ben esnafım. Hakkımda dava açıldığını öğrenince korktum. Bu yüzden de saklandım." dedi.

H.E, kendisini ifade edebilen bir insan olmadığını ileri sürerek, "Polisler geldiğinde evde yoktum. Sonradan öğrendim. Gelen kişiler Konya’dan arandığımı söylemiş. Benim Konya ile bir bağlantım yok. Bu yüzden biraz bekledim. Teslim olduğumda yapılacak kötü muameleden korktum. Bu da FETÖ’nün bir algı oyunuymuş. Polislerin işkence ettiğinden bahsediliyordu. Yakalandıktan sonra kötü bir muamele ile karşılaşmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

PARTNERİnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor! İnanılır gibi değil ama bunu yiyen ölüyor!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Üniversiteler ile medreseler birlikte çalışmalıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Üniversiteler ile medreseler birlikte çalışmalı
- Beylikdüzü'nde lüks araçtaki kadına silahlı saldırı- Beylikdüzü'nde lüks araçtaki kadına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Deniz kenarında bulup eve getirdi, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.