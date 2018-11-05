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Polisin kovalamacada durdurduğu minibüsten 24 kaçak çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinden polisin kovalamaca sonucu durdurduğu minibüsten yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 kaçak çıktı.

Polisin kovalamacada durdurduğu minibüsten 24 kaçak çıktı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinden polisin kovalamaca sonucu durdurduğu minibüsten yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 kaçak çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise tutuklandı.
Malkara ilçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, bir minibüste kaçakların taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen minibüsün sürücüsü, Malkara ilçe girişinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekipleriyle minibüstekiler arasında kovalamaca yaşanırken, durdurulan araçta yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 kaçak çıktı. Minibüs sürücüsü R.D. (44) ise gözaltına alındı. Kaçakların Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği ve yine yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek istedikleri belirlendi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınan kaçaklar, Tekirdağ Göçmen Toplama Merkezi'ne gönderildi. Minibüs sürücüsü R.D. ise ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.
FOTOĞRAFLI

Polisin kovalamacada durdurduğu minibüsten 24 kaçak çıktıPolisin kovalamacada durdurduğu minibüsten 24 kaçak çıktıPolisin kovalamacada durdurduğu minibüsten 24 kaçak çıktıPolisin kovalamacada durdurduğu minibüsten 24 kaçak çıktı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yüreğim sızladı be şu insanlığın düştüğü hale bakın... yaşam mücadelesi vermek için ordan oraya savrulanlar.... rabbim yardım etsin...
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