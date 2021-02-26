Polisin kumar baskını sırasında iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştılar

Afyonkarahisar’da bir evde kumar oynayan 8 kişi ile kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan 2 kişiye toplam 42 bin lira para cezası kesildi. Polisin kumar baskını sırasında ise şahısların iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştıkları görüldü.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığını tespit ederek gece yarısı operasyon düzenledi. Baskında polis ekipleri ilk olarak dışarıda gözcü olarak bulunan bir kişiyi yakaladı. Ardından içeri giren ekipler bir oda içerisinde bir adet kahvehane masası ile kumar oynayan 8 kişiyi ve kumar oynamaya yer temin eden 1 kişiyi tespit etti.

İkamette yapılan aramada, soba içerisinde kısmen yanmış iki adet yazboz kağıdı, soba içerisinden çıkan kısmen yanmış 100 adet iskambil kağıdı, 1 adet üzeri yazılı yazboz koçanı, 1 adet adisyon koçanı, 102 adet iskambil kağıdı, 9 deste açılmamış iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan Veli K. ve gözcülük yapan Hasan K. isimli şahıslara kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan, 8 şahsa ise kumar oynamaktan toplam 10 bin 688 lira idari para cezası ile ayrıca umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun kararına istinaden toplamda 31 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.



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