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Polisin kumar baskınında oyun kağıtlarını camdan attılar

02.04.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da polisin bir apartmanın 5.

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Samsun’da polisin bir apartmanın 5. katındaki daireye yaptığı kumar operasyonunda binada bulunanlar oyun kağıtları camdan dışarı attılar ancak yakalanmaktan kurtulamadı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kumar oynandığı ihbarı alınması üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ile bekçi yaya devriyeler, bir binanın 5. katındaki daireye baskın düzenledi. Polisin kumar oynandığını tespit etmemesi için binada bulunanlar iskambil kağıtlarının bir kısmını pencereden dışarı attılar. Kumar oynatan Z.O. ile birlikte kumar oynadıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 278 adet iskambil kağıdı ve birinci sayfası yazılı yazboz kupürü ele geçirildi.
5 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet (TCK 282) idari yaptırım cezası uygulanırken, Z.O.’ya ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK 228) ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet (TCK 282) suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

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