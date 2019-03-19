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Polisin öldüğü kazada serbest bırakılan sürücü, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

MALATYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e (47) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü Uğur Mutlu (20), savcılık kararıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

Polisin öldüğü kazada serbest bırakılan sürücü, tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru İbrahim Macit'e (47) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü Uğur Mutlu (20), savcılık kararıyla tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.
Önceki gece, Ankara Caddesi'ndeki Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Macit'e, Uğur Mutlu yönetimindeki 44 EJ 444 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Macit ambulansla götürüldüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 22 yıllık polis memuru ve 2 çocuk babası İbrahim Macit, dün Konak Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreninin ardından Konak Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
DOSYA YENİDEN İNCELENDİ, TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü otomobil sürücüsü Uğur Mutlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyası yeniden incelenen sürücü Mutlu, savcılık kararıyla tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Polisin öldüğü kazada serbest bırakılan sürücü, tutuklandıPolisin öldüğü kazada serbest bırakılan sürücü, tutuklandı

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