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Polisin öldüğü silahlı kavgada astsubaya 10 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY'de  silahlı kavgaya girdiği polis memuru Süleyman Aksoy'u öldürdüğü gerekçesi ile "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Astsubay Aslan Sezer, "Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY'de silahlı kavgaya girdiği polis memuru Süleyman Aksoy'u öldürdüğü gerekçesi ile "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Astsubay Aslan Sezer, "Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Aslan Sezer, maktül polis memuru Süleyman A'nın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, oy çokluğu ile "Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi hal indirimi ile 10 yıla düşürdü.

ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ETTİ

Üye hakim Halil Serin, mahkumiyet kararına muhalif kaldı. Karar muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın beraat etmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtti. Üye hakim muhalefet şerhinde, "Astsubay olan sanığın polis olan maktül tarafından kendisine yönelik gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan silahlı haksız bir saldırıyı o andaki hal ve koşullara göre görevi gereği üzerinde taşıdığı tabanca ile orantılı ve eş zamanlı karşılık vermek suretiyle işlediği anlaşılmakla; sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ve beraatine karar verilerek sanığın tahliye edilmesi görüşü ile sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda görevli astsubay Aslan Sezer ile aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan D. A. arasında duygusal ilişki olduğu belirtiliyor. D.A. ile evli olan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman A'nın lişkiyi öğrendiği belirtilen iddianamede Süleyman A'nın zorlaması ile D A.'nın 3 Eylül 2018 tarihinde eşini Aslan S.'nin her sabah servise bindiği yere götürdüğü kaydediliyor.

Tarafların tartıştıkları, Süleyman A.'nın ilk önce eşini kolundan yaraladığı, daha sonra da Aslan Sezer'e ateş etmek isterken silahın tutukluk yaptığı, silahını doldur boşalt yaptığı sırada tarafların boğuşmaya başladıkları kaydediliyor. Olay anında Süleyman A.'nın en az 3, Aslan S.'nin de en az 8 kez ateş ettiği belirtilen iddianamede, Aslan Sezer'in Süleyman A.'yı iki kez sırtından vurduğu kaydediliyor.

İddianamede, Aslan Sezer için, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ceza isteniyordu.

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