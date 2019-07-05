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Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan astsubay Aslan Sezer, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çekmeköy’de polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan astsubay Aslan Sezer, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğini belirtti.
Çekmeköy’de 3 Eylül 2018 tarihinde polis memuru Süleyman Aksoy’un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin astsubay Aslan Sezer’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aslan Sezer jandarmalar eşliğinde getirildi. Hayatını kaybeden Süleyman Aksoy’un yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
‘Haksız tahrik’ indirimiyle 10 yıl hapis
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aslan Sezer’i önce maktul Süleyman Aksoy’a yönelik eyleminden dolayı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme, cezayı 12 yıla düşürdü. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi sayarak 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutuklunun halinin devamına karar verdi.
Üye hakimden muhalefet şerhi: ‘Beraat verilsin’
Öte yandan üye hakim mahkemenin kararına muhalefet şerhi koydu. Şerh yazısında, astsubay olan sanık Aslan Sezer’in, polis olan Süleyman Aksoy tarafından kendisine yönelmiş gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan silahlı haksız bir saldırıyı o andaki hal ve koşullara görevi gereği üzerinde taşıdığı tabanca ile orantılı ve eş zamanlı karşılık verdiği belirtildi. Sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği ve sanığın beraatine karar verilerek tahliye edilmesi gerektiği kaydedildi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda görevli astsubay Aslan Sezer ile aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Deniz Aksoy arasında duygusal ilişki olduğu anlatılmıştı. Deniz Aksoy ile evli olan Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Süleyman Aksoy’un ilişkiyi öğrendiği belirtildiği iddianamede, polis memuru Süleyman Aksoy’un eşi Deniz Aksoy’un sevgilisi olduğu iddiasıyla astsubay Aslan Sezer’e aralarında çıkan tartışma sonrasında silahını çıkararak ateş ettiği vurgulanmıştı.
Aslan Sezer’in de tabancasıyla Süleyman Aksoy’a ateş ettiği belirtilirken, ikilinin ellerinde silah olduğu halde boğuşmaya başladığı, yere düştükleri sırada Aslan Sezer’in üzerinde bulunan Süleyman Aksoy’un sırtına doğru bir iki el ateş ettiği, Aksoy’un hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
İddianamede, sanık Aslan Sezer’in “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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