Polisin öldürdüğü Wallace’ın ardından başlayan protestolar ikinci gününde

ABD’nin Philadelphia kentinde siyahi Walter Wallace’ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarının ikinci gününde şehir yağmacıların saldırısına uğrarken, protestolar New York eyaletine sıçradı. ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde Walter Wallace’ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoların ikinci gününde şehirde bulunan mağazalar ve dükkanlar eylemcilerin yağmasına uğradı. Göstericiler, müdahale etmek isteyen polise gece boyunca taş, su şişeleri ve yabancı madde ile saldırdı. Gece boyunca devam eden olaylar sırasında protestocular, çevrede bulunan dükkanları yağmaladı. Bazı dükkanlar camlarının önüne tahtalarla barikat kurarak yağmacılara karşı önlemler almasına rağmen protestocuların saldırısından kurtulamadı. Yağmacıların hedefi olan bir mağazada bulunan mermiler ve çeşitli av malzemeleri yağma sırasında çalındı. Philadelphia Polisi’nin yağma saldırılarına ilişkin açıklamasında, olaylar sırasında 2’si çocuk 11 kişinin silahlı saldırıya uğradığını 2 polis memurunun da yaralandığını açıkladı.

Protestolar New York’a sıçradı

Philadelphia şehrinde başlayan protestolar ikinci gününde New York’un Brooklyn şehrine sıçradı. Şehri etkisi altına alan protestolarda göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD) yaptığı açıklamada, göstericilerin çöp konteynırlarını yaktığını ve birçok polis aracının zarar gördüğünü ifade ederek, 30’a yakın göstericinin tutuklandığını bildirdi. NYPD, protestolar sırasında polisin “dur” ihtarına uymayan bir aracın polis memurlarına çarparak bir memurun yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, araç sürücüsünün polis memurlarına “Sadece evime gitmek istiyorum” dediğini iddia ederken, polis ekiplerinin joplarla aracın camları kırdığı anlar kameralara yansıdı.

Walter Wallace’ın kuzeni Anthony Fitzhugh yaptığı açıklamada yağmacıları kınayarak, “Onlar fırsatçı ve hırsız. Onların hırsızlık yapmalarının sebebi çalmak için kendilerine fırsat bulmuş olmaları. Kuzenimin adını sakın onların yanına koymayın” ifadelerini kullandı.