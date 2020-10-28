HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisin öldürdüğü Wallace’ın ardından başlayan protestolar ikinci gününde

Polisin öldürdüğü Wallace’ın ardından başlayan protestolar ikinci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

ABD’nin Philadelphia kentinde siyahi Walter Wallace’ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarının ikinci gününde şehir yağmacıların saldırısına uğrarken, protestolar New York eyaletine sıçradı.ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde Walter Wallace’ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoların ikinci gününde şehirde bulunan mağazalar ve dükkanlar eylemcilerin yağmasına uğradı.

ABD’nin Philadelphia kentinde siyahi Walter Wallace’ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarının ikinci gününde şehir yağmacıların saldırısına uğrarken, protestolar New York eyaletine sıçradı.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde Walter Wallace’ın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoların ikinci gününde şehirde bulunan mağazalar ve dükkanlar eylemcilerin yağmasına uğradı. Göstericiler, müdahale etmek isteyen polise gece boyunca taş, su şişeleri ve yabancı madde ile saldırdı. Gece boyunca devam eden olaylar sırasında protestocular, çevrede bulunan dükkanları yağmaladı. Bazı dükkanlar camlarının önüne tahtalarla barikat kurarak yağmacılara karşı önlemler almasına rağmen protestocuların saldırısından kurtulamadı. Yağmacıların hedefi olan bir mağazada bulunan mermiler ve çeşitli av malzemeleri yağma sırasında çalındı. Philadelphia Polisi’nin yağma saldırılarına ilişkin açıklamasında, olaylar sırasında 2’si çocuk 11 kişinin silahlı saldırıya uğradığını 2 polis memurunun da yaralandığını açıkladı.

Protestolar New York’a sıçradı
Philadelphia şehrinde başlayan protestolar ikinci gününde New York’un Brooklyn şehrine sıçradı. Şehri etkisi altına alan protestolarda göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD) yaptığı açıklamada, göstericilerin çöp konteynırlarını yaktığını ve birçok polis aracının zarar gördüğünü ifade ederek, 30’a yakın göstericinin tutuklandığını bildirdi. NYPD, protestolar sırasında polisin “dur” ihtarına uymayan bir aracın polis memurlarına çarparak bir memurun yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, araç sürücüsünün polis memurlarına “Sadece evime gitmek istiyorum” dediğini iddia ederken, polis ekiplerinin joplarla aracın camları kırdığı anlar kameralara yansıdı.
Walter Wallace’ın kuzeni Anthony Fitzhugh yaptığı açıklamada yağmacıları kınayarak, “Onlar fırsatçı ve hırsız. Onların hırsızlık yapmalarının sebebi çalmak için kendilerine fırsat bulmuş olmaları. Kuzenimin adını sakın onların yanına koymayın” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
İstanbul'da tatil trafiği başladı!İstanbul'da tatil trafiği başladı!
Bu fotoğraf başına bela oldu! Men edildi Bu fotoğraf başına bela oldu! Men edildi
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Beyrut Büyükelçiliği önündeki alçakça eylemi kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Bu alçakça eylemi kınıyoruz
Bakan Akar: Charlie Hebdo'nun yaptığı terörün mizah halidir
Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi!
İskenderun'dan korkunç görüntü! Hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Bilim Kurulu toplantısı ilk kez İstanbul'da
Kritik toplantı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 53'e ulaştı
İstanbul'da tatil trafiği başladı!
İzmir'de elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan çocuk: Kendim planladım
13 yaşındaki çocuk elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! 'Kendim planladım'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.