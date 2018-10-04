Merkezin ihtiyaç duyduğu köpekler, üretim ya da hibe yoluyla sağlanıyor.

Emniyet teşkilatının yanı sıra Jandarma, Gümrük, Sahil Güvenlik ve AFAD gibi kurumların eğitimli köpek ihtiyacını da karşılayan merkezde, ikili işbirliği anlaşmaları doğrultusunda çok sayıda ülkenin güvenlik güçleri mensuplarına da eğitim veriliyor.

Öğrendiklerini unutmaması ve aldığı eğitimin ölçülmesi amacıyla belirli aralıklarla merkeze çağrılan görev köpekleri ile idarecileri, uygulanan testleri başarıyla geçtikten sonra görev yerlerine dönüyor.

Türkiye genelinde suçluların yakalanmasında önemli rol oynayan eğitimli köpekler, merkezde branşlarına göre farklı sürelerdeki programların ardından idarecisiyle yeni görev yerine atanıyor.

SERTAÇ BULUR - Suçu hassas burunlarıyla koklayarak bulan ve başta uyuşturucu olmak üzere birçok operasyonda ön saflarda polislerle beraber yer alan görev köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi Köpek Eğitim Merkezinde yetiştiriliyor.

Vatandaşlar tarafından hibe edilen köpekler, oyun oynama kabiliyeti başta olmak üzere bir dizi teste tabi tutulduktan sonra başarılı olursa programa dahil ediliyor.

Merkezde üretilen yavrular ise 45 günlük olduktan sonra oyun ağırlıklı eğitim görmeye başlıyor. Bir yaşına gelen köpek, temel eğitiminin ardından "mizacına" göre narkotik, silah/mühimmat, bomba, asayiş, özel operasyon, koku molekülü, iz takip, şehir içi iz takip, çay-tütün, ceset ve banknot arama branşlarından birinde eğitime alınıyor.

- "Fırtına" ve "Zehir"in adı barınaklarda yaşıyor

Sevgi, sabır ve otorite ile harmanlanmış bir ortamda eğitimini tamamlayan görev köpekleri, uyuşturucu başta olmak üzere birçok operasyonda polislerle ön saflarda yer alıyor.

2009 yılında Irak'ta Musul Başkonsolosluğu'na idarecisiyle atanan ve 2014'te gerçekleştirilen terör saldırısında telef olan patlayıcı ve silah mühimmat arama köpeği "Fırtına" ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir teröristi etkisiz hale getirdikten sonra el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu telef olan özel operasyon köpeği "Zehir"in adları, Köpek Eğitim Merkezi'ndeki barınaklarda yaşatılıyor.