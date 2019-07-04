HABER

Polisin şehit edilmesini planlayan firari yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana’da 3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli’nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadele ekiplerince yakalandı.Adana’da 6 Kasım 2016’da Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu HDP’li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip, Çukurova Caddesi’ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp, korsan gösteri düzenledi.

Polisin şehit edilmesini planlayan firari yakalandı

Adana’da 3 yıl önce bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisi sırasında gruba müdahale eden çevik kuvvet polisi Mustafa Yeli’nin şehit edilmesi olayını organize ettiği ileri sürülen ve 14 yıl 5 ay hapis cezası alan şahıs, terörle mücadele ekiplerince yakalandı.
Adana’da 6 Kasım 2016’da Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu HDP’li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip, Çukurova Caddesi’ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp, korsan gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu göstericiler ara sokaklara kaçtı.
Sokak arasından ‘Saddam’ lakaplı Sedat Şimşek’in açtığı belirlenen ateş sonucu ağır yaralanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yeli, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Olayla ilgili olarak Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6’sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.
Tam 3 yıl süren yargılamanın ardından, 1 Mart 2019’da görülen karar duruşmasında Sedat Şimşek çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın diğer organizatörlerinden Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kasten adam öldürme’ suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, diğer 14 sanık beraat etti.

Delil bırakmamak için her şeyi yapmış
Söz konusu olayda pompalı tüfekle havaya ateş açarak polisi pusuya çeken ve kanlı saldırının planlayıcılarından biri olan Osman Işıklı (31), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde saklandığı yerde yakalandı. Işıklı’nın olay anında tanınmamak için yüzünü bezle kapattığı, arkasında delil bırakmamak için de eline eldiven taktığı ve ayakkabısının üzerine de çorap geçirdiği öğrenildi.
Hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası verilen Işıklı, cezaevine konuldu.

Polisin şehit edilmesini planlayan firari yakalandı

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlülerEkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Motosikletle kapkaç yaptı, “Adrenalin olsun diye yaptık” dediMotosikletle kapkaç yaptı, “Adrenalin olsun diye yaptık” dedi
Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralıAksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.