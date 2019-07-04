HABER

Polisin şehit edilmesiyle ilgili firari hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Adana'da üç yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahalede bulunan polisin şehit edilmesiyle ilgili 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlülerden biri daha özel ekip tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da yaklaşık üç yıl önce terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahalede bulunan polisin şehit edilmesiyle ilgili aranan firari hükümlülerden biri daha özel ekip tarafından yakalandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 4 ay önce görülen duruşmada 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan firari Osman Işıklı'nın (31) yakalanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince özel ekip oluşturuldu.

Ekip, yaptığı çalışmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgeyi çembere alan ekip, düzenlediği operasyonla Işıklı'yı sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Işıklı, daha sonra sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Işıklı'nın olay günü pompalı tüfekle yakalandığı, bölgede bulunan boş tüfek kartuşunun kriminal incelemede aynı silahtan ateşlendiği tespit edildi.

- Dava

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından 30 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Mart 2019'da görülen 6'sı tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Sedat Şimşek'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, Zeki Binici'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl, 14 sanığın 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 14 sanığın da beraatine karar verilmişti.

Mahkeme, ayrıca haklarında hüküm verilen ve karar duruşmasına katılmayan sanıklar Osman Işıklı, Faruk Dursun ve Emrah Tarhan için tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, tutuklu sanıkların da mevcut halinin devamına karar vermişti.

Firari sanıklardan Faruk Dursun, iki ay önce özel ekibin düzenlediği operasyonla yakalanıp cezaevine gönderilmişti.

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Restorasyon sonrası bir bölümü ziyarete açılmasına rağmen ziyaretçi akını yaşanıyorRestorasyon sonrası bir bölümü ziyarete açılmasına rağmen ziyaretçi akını yaşanıyor
Milli Mücadele ruhunu eserlerine yansıtıyorMilli Mücadele ruhunu eserlerine yansıtıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana operasyon terör

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

Ünlü futbol adamından sert sözler! 'Bütün yöneticiler yıllarca para çaldı'

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili operasyon

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili operasyon

'Adrenalin olsun diye' kadını yerlerde sürükleyip çantasını çaldılar!

'Adrenalin olsun diye yaptık!' Polisler bile şaşkına döndü

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis Mustafa Yeli'nin şehit edilmesinde 14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı

14 yıl 5 ay hüküm giyen firari yakalandı!

Ankara’da son dakika dolandırıcılık operasyonu!

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde gökyüzü dev balonlarla süslendi

Kapadokya'da gökyüzü böyle süslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.