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Polisin şehit olduğu kazada, alkollü sürücüden kadın arkadaşı da şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

KONYA'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse otomobiliyle çarparak 1 polisin şehit olmasına, 2 polisin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Muhammet Ali T.

Polisin şehit olduğu kazada, alkollü sürücüden kadın arkadaşı da şikayetçi oldu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse otomobiliyle çarparak 1 polisin şehit olmasına, 2 polisin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Muhammet Ali T. hakkında, kazada yaralanan arkadaşı Muazzez Y. de şikayetçi oldu. Kaza sırasında 2,79 promil alkollü olan tutuklu sürücü Muhammet Ali T. hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kaza, geçen 8 Aralık'ta merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağı'nda meydana geldi. Düşme vakası için olay yerine giden polis memuru Yaşar Orman (38) yönetimindeki 42 DIB 73 plakalı, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibininin bulunduğu minibüse, Muhammet Ali T. (26) yönetimindeki 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün devrildi. Kazada, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke (38) şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (42) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ve yanındaki arkadaşı Muazzez Y. (31) yaralandı. Yaralı polis memurları, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 22 Aralık günü çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI
Hastanede alınan kan örneğinde Muhammet Ali T.'nin 2,79 promil, arkadaşı Muazzez Y.'nin ise 2,38 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemede, kontrollü geçişin olduğu kavşakta geçiş hakkının polis aracının geldiği yöne ait olduğu, Muhammet Ali T.'nin otomobilinin hiç fren yapmadığı ve 135 kilometre hızla ekip minibüsüne çarptığı belirlendi. Ayrıca, bilirkişi raporu ve trafik ekiplerince düzenlenen kaza tespit tutanağına göre sürücü Muhammet Ali T.'nin 'asli' kusurlu olduğu tespit edildi.
22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Kazada yaralanan Muazzez Y. de sürücü arkadaşı Muhammet Ali T. hakkında şikayetçi oldu. Araç içinde birlikte alkol alıp gezdiklerini belirten Muazzez Y., ifadesinde ne kadar içki içtiklerini bilmediğini ve kaza anını hatırlamadığını söyledi.
Muhammet Ali T. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması için iddianame hazırlandı. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Muhammet Ali T.'nin, "Muazzez ile gezmeye çıkmıştık. 1 adet 50'lik viski ve 4 adet de bira içtik. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Alkolün etkisiyle aracı hızlı sürmüş olabilirim. Hakkımdaki suçlamayı bu haliyle kabul edebilirim" dediği belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

Polisin şehit olduğu kazada, alkollü sürücüden kadın arkadaşı da şikayetçi olduPolisin şehit olduğu kazada, alkollü sürücüden kadın arkadaşı da şikayetçi olduPolisin şehit olduğu kazada, alkollü sürücüden kadın arkadaşı da şikayetçi olduPolisin şehit olduğu kazada, alkollü sürücüden kadın arkadaşı da şikayetçi oldu

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