Polisin şehit olduğu kazada skandal ifade: Ne kadar içtik bilmiyorum

'ARAÇTA BİRA VE VİSKİ İÇTİK'

Kuaförlük yaptığını söyleyen Muazzez Y.'nin polise verdiği ifadesinde, "Akşam işten çıktıktan sonra Muhammet otomobille beni aldı. Arabada viski ve bira vardı. Hem alkol aldık hem de dolaştık. Nereleri dolaştık, ne kadar içtik bilmiyorum. Ben kaza anını hatırlamıyorum. Polislere mi yoksa başka bir araca mı çarptık bilmiyorum. Kaza nerede oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Tek hatırladığım bu" dediği öğrenildi.

