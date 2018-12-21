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Polisin şehit olduğu kazada tutuklanan alkollü sürücü: Hatırlamıyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 23:15 | Son Güncelleme

KONYA'da, göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse çarparak, polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olmasına neden olan otomobilin alkollü sürücü Muhammet Ali T. (25), tedavisinin ardından tutuklandı.

Polisin şehit olduğu kazada tutuklanan alkollü sürücü: Hatırlamıyorum

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse çarparak, polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olmasına neden olan otomobilin alkollü sürücü Muhammet Ali T. (25), tedavisinin ardından tutuklandı. Tedavisinin ardından tutuklanan sürücü Muhammet Ali T., "Kazayı hatırlamıyorum" dedi.
Kaza, geçen 8 Aralık'ta merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Düşme vakası için olay yerine giden polis memuru Yaşar Orman'ın (37) yönetimindeki 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içerisinde bulunduğu minibüse Muhammet Ali T. yönetimindeki 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle minibüsün devrilmesi sonucu, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ve beraberindeki Muazzez Y. ise yaralandı. Yaralı polis memurları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer araç sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu tedavileri için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI
Hastanede alınan kan örneğinde Muhammet Ali T.'nin 2.70 promil, Muazzez Y.'nin ise 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı iki polis ve Muazzez Y. tedavilerinin ardından farklı zamanlarda taburcu oldu.
KAZA ANINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelede kontrollü geçişin olduğu kavşakta geçiş hakkının ekip aracının geldiği yöne ait olduğu, Muhammet Ali T.'nin kullandığı otomobilin hiç fren yapmadığı ve 135 kilometre hızla ekip aracına çarptığı tespit edildi. Ayrıca sürücü Muhammet Ali T.'nin asli kusurlu olduğu belirlendi. Muhammet Ali T., yapılan tedavinin ardından bugün taburcu oldu. İfadesinde kaza anının hatırlamadığını ileri süren Muhammet Ali T., çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklandı.

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Polisin şehit olduğu kazada tutuklanan alkollü sürücü: Hatırlamıyorum

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