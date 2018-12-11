Polisin şehit olduğu kazaya neden olan sürücünün kadın arkadaşı: Ne kadar içtik bilmiyorum

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse çarpıp, polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olmasına neden olan otomobilin sürücü Muhammet Ali T. (25) ve yanındaki Muazzez Y.'nin (30) tedavisi sürüyor. Yapılan kontrollerde 2.38 promil alkollü olduğu belirlenen Muazzez Y.'nin ifadesinde, "Biz Muhammet ile araç içinde viski ve bira içtik. Ne kadar içtik bilmiyorum. Kaza anını hatırlamıyorum. Hastanede gözümü açtım" dediği öğrenildi.

Kaza, cumartesi günü saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yüksekten düşme vakası için olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu minibüse, kavşakta Muhammet Ali T.'nin kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Yaşar Orman'ın (37) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme aracı karşı şeride geçip yan yattı. Kazada, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. ve beraberindeki Muazzez Y. yaralandı. Yaralı polis memurları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer araç sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu tedavileri için Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan olay yeri inceleme raporlarında kontrollü geçişin olduğu kavşakta Muhammet Ali T.'nin kullandığı otomobilin kavşağa 100 ila 120 kilometre hızla girdiği, hiçbir şekilde fren yapmadığı saptandı.

Muhammet Ali T. ve arkadaşı Muazzez Y.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, ikisinin de alkollü olduğu saptandı. Alınan kan örneğinde Muhammet Ali T.'nin 2.70 promil, Muazzez Y.'nin ise 2.38 promil alkollü olduğu tespit edildi.

'ARAÇTA BİRA VE VİSKİ İÇTİK'

Kuaförlük yaptığını söyleyen Muazzez Y.'nin polise verdiği ifadesinde, "Akşam işten çıktıktan sonra Muhammet otomobille beni aldı. Arabada viski ve bira vardı. Hem alkol aldık hem de dolaştık. Nereleri dolaştık, ne kadar içtik bilmiyorum. Ben kaza anını hatırlamıyorum. Polislere mi yoksa başka bir araca mı çarptık bilmiyorum. Kaza nerede oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Tek hatırladığım bu" dediği öğrenildi.