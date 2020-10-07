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Polisin şehit olduğu olayın davası ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 18:32 | Son Güncelleme

Bursa’da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından birini öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi.

Bursa’da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından birini öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ile tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi. Şahit olarak dinlenen Cemal A., "Polisin vurulma anında konteynerin dışındaydım. İkinci polis memuru içeri girdikten sonra kapı kapandı. Silah sesinin ardından dışardaki polisler kapıyı açtı. İçerden su ve ambulansın aranmasını istediler. Ambulans geldiğinde oradaydım, polisi ambulansa kadar götürdüm" dedi. Müşteki polis memurları ise tanığın yalan söylediğini iddia etti.
Olay, geçen yıl Aralık ayında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi’nde meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında kavga eden taraflardan Murat D. (26), polis memuru Alaattin Özdemir’in (44) silahını aldı. Ardından da Özdemir’i başından vurdu. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Murat D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat D. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, tedavi altına alınan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi tarafından bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasına tutuklu sanık Murat D. karantinada olduğu için katılmadı. Tutuksuz sanıklar Serkan D. (35), İsmail D. (60), Tekin B. (54), Mahmut Y. (50) ile polis memurunun eşi Naciye Özdemir ve oğlu Emre Özdemir ise duruşma salonunda hazır bulundu. Polis memurları Emre A., Necdet K. ve Sinan U.’nun müşteki olarak katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.
Tanıklardan Cemal A., polisin vurulma anında konteynerin dışında olduğunu belirterek, "İkinci polis memuru içeri girdikten sonra kapı kapandı. Silah sesinin ardından dışardaki polisler kapıyı açtı. Su ve ambulansın aranmasını istediler. Polis memuruna müdahale ettiğimde kafasının arkasından çok kan geliyordu. Ambulans geldiğinde oradaydım, polisi ambulansa kadar götürdüm" diye konuştu.
Müşteki polis memurları ise tanık Cemal A.’nın yalan söylediğini iddia etti.
Mahkeme heyeti, Murat D’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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