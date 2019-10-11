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Polisin sigara denetiminde arbede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 08:13 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan denetim sırasında öğrencilere tek sigara sattığı ileri sürülen büfenin sahiplerinin yakını ile polis arasında arbede yaşandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü özellikle çocukların suç eğilimlerini önlemek amacıyla okulların çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri uygulamaya başladı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan denetim sırasında öğrencilere tek sigara sattığı ileri sürülen büfenin sahiplerinin yakını ile polis arasında arbede yaşandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü özellikle çocukların suç eğilimlerini önlemek amacıyla okulların çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri uygulamaya başladı. İskenderun’un birçok farklı noktasında eş zamanlı olarak düzenlenen denetimlerde okul çevresinde şüpheli görünen şahıslar ve metruk binalar araştırıldı.
İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, yapılan denetimleri yerinde inceleyerek ekiplere duyarlı olmaları talimatını verdi. Yapılan denetimlerde okul yakınlarındaki ara sokaklarda sigara içen öğrenciler uyarıldı ve kimlik bilgileri alınarak okul yetkililerine bildirildi. Okul çevresinde bir büfede öğrenciye tek sigara satıldığını tespit eden polis büfe çalışanlarına kimlik sorunca ortalık karıştı. Suçüstü yakalanan büfeci öğrenciye sigara satılmadığını iddia etti. Bu arada, olaya müdahil olan bir vatandaş ise polise büfede bulunanın kardeşi olduğunu dile getirdi. Polis onun da kimliğini isteyince gerginlik yaşandı. "Bana kimlik soramazsınız" şeklinde polise bağırarak sert çıkan şahıs ile ekipler arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşlar olup bitenleri meraklı bakışlarla izlerken olay yerine çok sayıda polis çağrıldı. Polise direnen şahıs etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürülürken, öğrenciye tek sigara satışı yapılan büfe ile ilgili işlem yapıldı.

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