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Polisin silahını aldı, çıkan arbedede vurularak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kavga üzerine gözaltına alınıp, götürüldükleri emniyetten serbest bırakılan şüphelilerden Maşallah Mehmet Demir (45), bir polis memurunun belindeki tabancayı alıp, rastgele ateş açtı.

Polisin silahını aldı, çıkan arbedede vurularak öldü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kavga üzerine gözaltına alınıp, götürüldükleri emniyetten serbest bırakılan şüphelilerden Maşallah Mehmet Demir (45), bir polis memurunun belindeki tabancayı alıp, rastgele ateş açtı. Polisler tarafından elindeki tabanca alınmak istenilen Demir, çıkan arbedede vurularak, hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dernek binasına ait lokalde oyun oynayan Maşallah Mehmet Demir ve Hasan D. arasında çıkan tartışmayla başladı. Tartışma ikilinin arkadaşlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. İhbar üzerine lokale gelen polis, ayırdığı tarafları ifadelerini almak üzere İslahiye Emniyet Müdürlüğü götürdü. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ancak binadan çıkan 2 grup yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada Maşallah Mehmet Demir, bir polis memurunun belindeki tabancayı alıp, rastgele ateş etmeye başladı. Uyarılara rağmen ateş açmayı sürdüren Demir'i, polisler etkisiz hale getirmek istedi. Demir, elinden silahı almak isteyen polislere direndi ve arbede çıktı. Arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermiyle vurulan Demir, ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Maşallah Mehmet Demir'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Polisin silahını aldı, çıkan arbedede vurularak öldüPolisin silahını aldı, çıkan arbedede vurularak öldüPolisin silahını aldı, çıkan arbedede vurularak öldü

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