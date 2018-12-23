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Polisin silahla vurduğu kayınbiraderi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 22:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da beylik tabancasıyla ateş ettiği kayınbiraderini ağır yaralayan polis memuru gözaltına alındı

Şanlıurfa'da bir polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahıyla vurarak ağır yaraladı.

Merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden polis memuru E.B. alt komşusu ve kayınbiraderi olan öğretmen Mehmet Doğan'ın evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Polis E.B, beylik tabancasıyla ateş ettiği Doğan'ı göğsünden ve boynundan yaraladı. Doğan, E.B'nin durumu meslektaşlarına iletmesinin ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Doğan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis memuru E.B. gözaltına alındı.

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