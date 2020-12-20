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  4. Polisin sirenini duyup çil yavrusu gibi dağıldılar

Polisin sirenini duyup çil yavrusu gibi dağıldılar

20.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokak kısıtlamasında okul bahçesinde top oynayan çocuklar polisi görünce duvardan atlarken, bazıları ise misket oynamaya devam etti.Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan okul bahçesinde top oynayan çocuklar polis ekipleri görünce etrafa koşuşturmaya başladı.

Bursa’da sokak kısıtlamasında okul bahçesinde top oynayan çocuklar polisi görünce duvardan atlarken, bazıları ise misket oynamaya devam etti.
Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan okul bahçesinde top oynayan çocuklar polis ekipleri görünce etrafa koşuşturmaya başladı. Bazılar okul duvarının üzerinden atlayıp kaçarken bazıları ise, yeşillik alanda ateş yakıp muhabbet ederken bazıları ise misket oynadı.
Yoğun gelen sokak kısıtlaması ihbarına üzerine harekete geçen polis ekipleri ise bazı bölgelerde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

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