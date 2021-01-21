Polisin şok uygulamasına takılan hırsızlar çaldıkları araçları bırakıp kaçtı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı semtinde dev bir uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin uygulama yaptığını gören iki oto hırsızı, çaldıkları araçları bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri ise araçları sahiplerine teslim etti. Denetimlerde şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorguladı. Özel harekat polislerinin semtte kuş uçurtmadı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı’nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel harekat polislerini de destek verdiği denetimde arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdukları araçları didik didik aradı. Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplama’sı (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı.

150 polis ekibinin katıldığı şok uygulamayı uzaktan gören iki oto hırsızı, çaldıkları araçları bırakarak olay yerinden kaçtılar. Polis ekipleri ise araçlar üzerinde yaptıkları incelemede kısa sürede araçların sahiplerine ulaştı. Araçlar sahiplerine teslim edildi. Polis ekipleri şahısları yakalamak için parmak izi ve güvenlik kameraları üzerinden çalışmalarına başladı.

