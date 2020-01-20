HABER
  4. Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı

Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçta 168 şişe kaçak alkol ele geçirildi.Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Polisin şüphelendiği araçtan 168 şişe kaçak alkol çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir araçta 168 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekipleri durumundan şüphelenerek bir aracı düşürdü. Araçta yapılan kontrollerde, 168 şişe alkol ve alkol yapımında kullanılan 77 adet kit ele geçirildi.
Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Acı haber! 'Toprak Dede'yi kaybettikAcı haber! 'Toprak Dede'yi kaybettik
Tarkan’ın firari kuzeninin cinayetten yargılanmasına devam edildiTarkan’ın firari kuzeninin cinayetten yargılanmasına devam edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti! (Hayrettin Karaca kimdir?)

Acı haber! 'Toprak Dede'yi kaybettik

Tarkan'ın kuzeni hala bulunamadı! Acılı anne feryat etti

Öldürüp, cesedini yaktılar! Tarkan'ın kuzeni de...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren... (İstanbul hava durumu)

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Bursa'da 'Change' operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

400 polisle 'change' operasyonu!

Son dakika! FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar

Son dakika... FETÖ'nün kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı yakalandı

FETÖ'nün kritik iki ismi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.